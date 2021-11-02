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من برنامج: بعد منتصف الليل الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

أعلنت مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم التفاوض مع المكون العسكري إلا بعد العودة إلى ما قبل قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وعودة حكومة حمدوك.

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المصدر : الجزيرة مباشر