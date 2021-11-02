قال رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة كامل أعمالها يشكلان “مدخلًا لحل الأزمة” بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش بحل مؤسسات الحكومة.
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الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري
أعلنت مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم التفاوض مع المكون العسكري إلا بعد العودة إلى ما قبل قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وعودة حكومة حمدوك.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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