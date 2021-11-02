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من برنامج: بعد منتصف الليل

الحرية والتغيير يعلن عدم التفاوض مع المكون العسكري

أعلنت مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم التفاوض مع المكون العسكري إلا بعد العودة إلى ما قبل قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وعودة حكومة حمدوك.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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قرارات البرهان.. هل هي خريطة طريق لحل الأزمة في السودان؟

مدة الفيديو 01 hours 44 minutes 50 seconds

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السودان.. حمدوك يضع شروطا لحل الأزمة واقتراح بمنحه سلطات تنفيذية كاملة

قال رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة كامل أعمالها يشكلان “مدخلًا لحل الأزمة” بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش بحل مؤسسات الحكومة.

Published On 2/11/2021

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قالت جانيت ماك إليغوت، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمختصة في شؤون السودان وجنوب السودان في عهد إدارة بوش الأب، إن الحكومة السودانية المحلولة لم تكن منتخبة وفشلت في حل مشاكل البلاد.

Published On 31/10/2021
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وزير الري السوداني في الحكومة المنحلة: يمكن الوصول إلى حلول وسط مع المكوّن العسكري بشروط (فيديو)

شدّد ياسر عباس وزير الري بالحكومة السودانية المعزولة على ضرورة إطلاق سراح عبد الله حمدوك -رئيس الحكومة المعزولة- وبقية المعتقلين السياسيين، مع إلغاء كل الخطوات الخاصة بـ”الانقلاب العسكري”.

Published On 31/10/2021
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