الثورة السودانية.. قتلى وجرحى في مليونية 17 نوفمبر

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم حيث قُتل 11 متظاهرًا على الأقل ،أمس الأربعاء، كما ذكر شاهد.