أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم حيث قُتل 11 متظاهرًا على الأقل ،أمس الأربعاء، كما ذكر شاهد.
01:52:29
الثورة السودانية.. قتلى وجرحى في مليونية 17 نوفمبر
أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا للاحتجاج على ما قالوا إنه “انقلاب” قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل
شاهد المزيد