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من برنامج: بعد منتصف الليل

الثورة السودانية.. قتلى وجرحى في مليونية 17 نوفمبر

أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا للاحتجاج على ما قالوا إنه “انقلاب” قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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بعد منتصف الليل.. ما سيناريوهات الانتخابات الليبية المقبلة؟

مدة الفيديو 01 hours 37 minutes 02 seconds

ما المسارات التي قد تتخذها الثورة السودانية؟

مدة الفيديو 01 hours 42 minutes 36 seconds

من يعرقل إجراء الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا؟

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حول هذه القصة

من برنامج: ديوان السودان

السودان.. مظاهرات مليونية 17 نوفمبر

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة ودعت لها تنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بعودة حكومة حمدوك، ورفضا لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

السودان 17 نوفمبر

لحظة بلحظة: تطورات الأوضاع في السودان

أكدت مصادر طبية سودانية للجزيرة مباشر مقتل 8 مدنيين على الأقل جراء فض قوات الأمن بالقوة مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Published On 17/11/2021
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