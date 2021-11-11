دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.
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من يعرقل إجراء الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا؟
تتواصل بيانات الرفض والمقاطعة بالرغم من مرور 3 أيام على فتح الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية، كما تتزايد التعقيدات لمسار إجراء تلك الانتخابات المقررة وفق خريطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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