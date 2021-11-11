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01:07:29
من برنامج: بعد منتصف الليل

من يعرقل إجراء الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا؟

تتواصل بيانات الرفض والمقاطعة بالرغم من مرور 3 أيام على فتح الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية، كما تتزايد التعقيدات لمسار إجراء تلك الانتخابات المقررة وفق خريطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 01 hours 51 minutes 50 seconds

ما هي أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في العالم العربي؟

مدة الفيديو 01 hours 43 minutes 34 seconds

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من برنامج: المسائية

ليبيا.. المشري يدعو للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تليها انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن باب الترشح للرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

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