تواصلت في مدينة عقارب التونسية اليوم الأربعاء المظاهرات احتجاجا على إعادة فتح مكب النفايات بالمدينة، وعلى “قمع السلطات الأمنية ضد المحتجين السلميين في المدينة” بحسب المتظاهرين.
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أزمة عقارب.. كيف ترى مسارات الأزمة الحالية في تونس؟
تواصلت في مدينة عقارب التونسية المظاهرات احتجاجا على إعادة فتح مكب النفايات بالمدينة، وعلى قمع السلطات الأمنية ضد المحتجين السلميين في المدينة، وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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