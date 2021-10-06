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من برنامج: بعد منتصف الليل كيف ترى وضع المعلم في المنظومة التعليمية عربيا؟

سؤال جديد قديم يطرح دوما في بداية كل عام دراسي، عن وضع العملية التعليمية ووضع المعلم، ولا يخفى على الجميع ما للمعلم من دور محوري في أي نظام تعليمي، وهو بمثابة الركيزة الرئيسة في المنظومة التعليمية.

المصدر : الجزيرة مباشر