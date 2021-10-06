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01:43:42

من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترى وضع المعلم في المنظومة التعليمية عربيا؟

سؤال جديد قديم يطرح دوما في بداية كل عام دراسي، عن وضع العملية التعليمية ووضع المعلم، ولا يخفى على الجميع ما للمعلم من دور محوري في أي نظام تعليمي، وهو بمثابة الركيزة الرئيسة في المنظومة التعليمية.
6/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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بعد منتصف الليل

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السودان.. كيف ستتطور الأوضاع مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني؟

01:38:00

السودان.. هل وصلت رسائل المتظاهرين لشركاء الحكم؟

01:41:12

السودان.. هل وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بين العسكريين والمدنيين؟

01:52:07

تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟

01:39:51
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يتواصل احتجاج طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء أمورهم على نتائجها في مصر بسبب انخفاض المعدلات ورسوب عدد من الطلاب وتعرضهم لاختبارات الدور الثاني التي يحتسب منها 50% فقط من الدرجة الكلية.

21/8/2021
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