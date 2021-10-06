يتواصل احتجاج طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء أمورهم على نتائجها في مصر بسبب انخفاض المعدلات ورسوب عدد من الطلاب وتعرضهم لاختبارات الدور الثاني التي يحتسب منها 50% فقط من الدرجة الكلية.
01:43:42
من برنامج: بعد منتصف الليل
كيف ترى وضع المعلم في المنظومة التعليمية عربيا؟
سؤال جديد قديم يطرح دوما في بداية كل عام دراسي، عن وضع العملية التعليمية ووضع المعلم، ولا يخفى على الجميع ما للمعلم من دور محوري في أي نظام تعليمي، وهو بمثابة الركيزة الرئيسة في المنظومة التعليمية.
6/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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