السودان.. كيف ستتطور الأوضاع مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني؟

استبعد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني، أن يحجم المجلس العسكري عن تسليم السلطة للمكون المدني، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية تؤكد على ضرورة أن يخضع جميع السودانيين لمقتضيات هذه الوثيقة.