نفى الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان وجود صراعات بين المكون العسكري والمدني في المجلس، لكنه أشار إلى وجود ما أسماه بحالات “تجاذب” بين الجانبين.
01:38:00
من برنامج: بعد منتصف الليل
السودان.. كيف ستتطور الأوضاع مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني؟
خرجت مظاهرات في السودان تطالب بتأسيس حكم مدني واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وسط دعوات لإنهاء التوتر بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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