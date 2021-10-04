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01:38:00

من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. كيف ستتطور الأوضاع مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني؟

خرجت مظاهرات في السودان تطالب بتأسيس حكم مدني واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وسط دعوات لإنهاء التوتر بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

السودان.. هل وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بين العسكريين والمدنيين؟

01:52:07
(الجزيرة)

تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟

01:39:51
(الجزيرة)

هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟

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من برنامج: المسائية

محمد التعايشي.. الوثيقة الدستورية ملزمة لجميع القوى السودانية الموقعة عليها

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