قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، إن أكثر من 73 فصيلا وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير، لكن فئة قليلة من هذه القوى اختطفت الثورة واحتكرت السلطة، وهو ما أدى إلى إضعاف الحكومة.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
السودان.. هل وصلت رسائل المتظاهرين لشركاء الحكم؟
أثار إعلان السلطات السودانية عن احباط محاولة انقلابية، صباح الثلاثاء 21 من سبتمبر/أيلول الماضي أسئلة عديدة، ربما تتعدى حدود المرحلة الراهنة في البلاد، إلى مستقبل العملية السياسية.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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