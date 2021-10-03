Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:41:12

من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. هل وصلت رسائل المتظاهرين لشركاء الحكم؟

أثار إعلان السلطات السودانية عن احباط محاولة انقلابية، صباح الثلاثاء 21 من سبتمبر/أيلول الماضي أسئلة عديدة، ربما تتعدى حدود المرحلة الراهنة في البلاد، إلى مستقبل العملية السياسية.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل
(الجزيرة)

السودان.. هل وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بين العسكريين والمدنيين؟

01:52:07
(الجزيرة)

تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟

01:39:51
(الجزيرة)

هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟

01:34:11
(الجزيرة)

السودان.. ما هي مآلات الأوضاع في ظل الاتهامات المتبادلة بين العسكريين والمدنيين؟

01:52:50
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بعد منتصف الليل
(الجزيرة)

السودان.. هل وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بين العسكريين والمدنيين؟

01:52:07
(الجزيرة)

تصاعد ملفت للخلاف بين المدنيين والعسكر.. ما مسارات الأزمة الراهنة في السودان؟

01:39:51
(الجزيرة)

هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟

01:34:11
(الجزيرة)

السودان.. ما هي مآلات الأوضاع في ظل الاتهامات المتبادلة بين العسكريين والمدنيين؟

01:52:50
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

جبريل إبراهيم: فئة صغيرة اختطفت الثورة السودانية واحتكرت السلطة

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، إن أكثر من 73 فصيلا وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير، لكن فئة قليلة من هذه القوى اختطفت الثورة واحتكرت السلطة، وهو ما أدى إلى إضعاف الحكومة.

جبريل إبراهيم: هناك خلافات داخل قوى التغيير السودانية وتجاوزات لجنة إزالة التمكين لا يمكن قبولها (فيديو)

كشف جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والزعيم السابق لحركة العدل والمساواة في السودان أن الخلاف اليوم ليس بين المكون العسكري والمدني، ولكن بين فصائل قوى الحرية والتغيير.

2/10/2021
المزيد من البرامج

عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يتجاوز 5 ملايين شخص

(الجزيرة)

حمزة نمرة.. “أجرة القاهرة” والحنين إلى الوطن

(الجزيرة)

رسالة من ابنة الأسير الفسفوس تثير تعاطفا واسعا

(الجزيرة)

تضامن عربي على منصات التواصل مع سلطنة عُمان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد: فلسطيني يوجه عدة لكمات لشرطي إسرائيلي ويسقطه أرضا.. ماذا حدث؟

حارس أمني فلسطيني رد على هجوم الشرطي الإسرائيلي بكيل عدد من اللكمات المتتالية أسقطته أرضا (مواقع التواصل)

زعيمه عمدة محتمل لكيبيك.. مواطن كندي يشتكي حزبا وصف الإسلام بالسرطان

من وقفة تضامنية في مونتريال بعد عملية دهس أسرة مسلمة في لندن (رويترز)

فوائد صحية مذهلة للخروج في الهواء الطلق والتعرض للشمس.. تعرف عليها

قضاء الوقت في الهواء الطلق وفي الطبيعة له مجموعة من الفوائد الصحية (غيتي)

“طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي”.. غضب عارم في الجزائر بعد مساس ماكرون بتاريخها

ماكرون أكد سابقا رغبته في المصالحة مع الجزائر وتسوية ملف الذاكرة المتعلق بفترة الاستعمار (رويترز)