السودان.. هل وصلت رسائل المتظاهرين لشركاء الحكم؟

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، إن أكثر من 73 فصيلا وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير، لكن فئة قليلة من هذه القوى اختطفت الثورة واحتكرت السلطة، وهو ما أدى إلى إضعاف الحكومة.