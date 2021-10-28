نقل تقرير عن مصدر مقرب من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الذي أطيح به ووُضع قيد الإقامة الجبرية، قوله اليوم الأربعاء إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي.
01:38:57
هل تؤثر إجراءات البرهان على مكاسب السودان خلال العامين الماضيين؟
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بشأن السودان، بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأعتبرت الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن أم ما حصل في السودان هو انقلاب عسكري.
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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