هل تؤثر إجراءات البرهان على مكاسب السودان خلال العامين الماضيين؟

نقل تقرير عن مصدر مقرب من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الذي أطيح به ووُضع قيد الإقامة الجبرية، قوله اليوم الأربعاء إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي.