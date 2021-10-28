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من برنامج: بعد منتصف الليل

هل تؤثر إجراءات البرهان على مكاسب السودان خلال العامين الماضيين؟

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بشأن السودان، بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأعتبرت الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن أم ما حصل في السودان هو انقلاب عسكري.
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 01 hours 44 minutes 50 seconds

بعد منتصف الليل.. تطورات المشهد السوداني وتداعياته

مدة الفيديو 02 hours 25 minutes 53 seconds

هل تستجيب القوى السياسية لدعوة الرئيس قيس سعيد للحوار الوطني؟

مدة الفيديو 01 hours 51 minutes 33 seconds

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ضحايا جدد في احتجاجات السودان.. العصيان المدني يشتد وإدانة أمريكية لقرارات البرهان

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في السودان بوفاة الشاب محمد عبد السلام منذ قليل متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، ليرتفع عدد القتلي إلى 9 على الأقل.

Published On 28/10/2021
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