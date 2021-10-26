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من برنامج: بعد منتصف الليل

بعد منتصف الليل.. تطورات المشهد السوداني وتداعياته

أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
26/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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بعد منتصف الليل

هل تستجيب القوى السياسية لدعوة الرئيس قيس سعيد للحوار الوطني؟

مدة الفيديو 01 hours 51 minutes 33 seconds

السودان.. هل تكون الكلمة للشارع في تحديد مصير الفترة الانتقالية؟

مدة الفيديو 01 hours 50 minutes 10 seconds

السودان.. هل تنجح مليونية الحكم المدني في تحقيق أهدافها؟

مدة الفيديو 01 hours 39 minutes 17 seconds

عضو كنيست يحاول اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي

مدة الفيديو 01 hours 47 minutes 36 seconds
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حول هذه القصة

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

إدانة أمريكية “صريحة” لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان وخيانة الثورة

أصدر مسؤولون أمريكيون عدة بيانات رسمية أدانوا خلالها الإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان واعتبروها استيلاء على السلطة من حكومة انتقالية مدنية وخيانة للثورة.

Published On 26/10/2021
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