بعد منتصف الليل.. تطورات المشهد السوداني وتداعياته

أصدر مسؤولون أمريكيون عدة بيانات رسمية أدانوا خلالها الإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان واعتبروها استيلاء على السلطة من حكومة انتقالية مدنية وخيانة للثورة.