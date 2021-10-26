أصدر مسؤولون أمريكيون عدة بيانات رسمية أدانوا خلالها الإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان واعتبروها استيلاء على السلطة من حكومة انتقالية مدنية وخيانة للثورة.
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بعد منتصف الليل.. تطورات المشهد السوداني وتداعياته
أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
26/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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