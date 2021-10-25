أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
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السودان.. هل تكون الكلمة للشارع في تحديد مصير الفترة الانتقالية؟
خرجت مظاهرات في السودان تطالب بتأسيس حكم مدني، وباستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، ويأتي هذا وسط دعوات لإنهاء التوترات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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