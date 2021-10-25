السودان.. هل تكون الكلمة للشارع في تحديد مصير الفترة الانتقالية؟

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، اليوم الأحد، أن المخرج العملي من الأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وصولا إلى الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي.