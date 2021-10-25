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من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. هل تكون الكلمة للشارع في تحديد مصير الفترة الانتقالية؟

خرجت مظاهرات في السودان تطالب بتأسيس حكم مدني، وباستكمال إرساء المؤسسات الدستورية، ويأتي هذا وسط دعوات لإنهاء التوترات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
24/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. هل تنجح مليونية الحكم المدني في تحقيق أهدافها؟

مدة الفيديو 01 hours 39 minutes 17 seconds

عضو كنيست يحاول اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي

مدة الفيديو 01 hours 47 minutes 36 seconds

هل وصلت الأزمة في السودان إلى طريق مسدود؟

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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عدم السماح بأية محاولة انقلابية تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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