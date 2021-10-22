كشفت شركة فيسبوك بأنها أزالت في وقت سابق من هذا الشهر شبكة كانت تدار من قبل أشخاص على صلة بقوات الدعم السريع في السودان، تضم حوالي 1000 حساب وصفحة بها أكثر من مليون متابع.
01:39:17
السودان.. هل تنجح مليونية الحكم المدني في تحقيق أهدافها؟
دعا تجمع المهنيين السودانيين جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في التظاهرات المرتقبة الخميس، محددا 13 مطلبا لإتمام مهام الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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