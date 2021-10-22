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من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. هل تنجح مليونية الحكم المدني في تحقيق أهدافها؟

دعا تجمع المهنيين السودانيين جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في التظاهرات المرتقبة الخميس، محددا 13 مطلبا لإتمام مهام الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
21/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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فيسبوك تزيل شبكة مزيفة تتبع للدعم السريع في السودان

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السودان.. مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

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