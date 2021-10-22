السودان.. هل تنجح مليونية الحكم المدني في تحقيق أهدافها؟

كشفت شركة فيسبوك بأنها أزالت في وقت سابق من هذا الشهر شبكة كانت تدار من قبل أشخاص على صلة بقوات الدعم السريع في السودان، تضم حوالي 1000 حساب وصفحة بها أكثر من مليون متابع.