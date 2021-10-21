قالت والدة الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إن وضعه الصحي يسوء بشكل متواصل وأصبح في حالة ضعف شديد، رافضًا تناول المدعّمات والفيتامينات.
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عضو كنيست يحاول اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي
قام عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 90 يوما بمستشفى كابلان في محاولة لاستفزازه.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:09 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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