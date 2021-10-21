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من برنامج: بعد منتصف الليل

عضو كنيست يحاول اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي

قام عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 90 يوما بمستشفى كابلان في محاولة لاستفزازه.
20/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202112:09 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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هل وصلت الأزمة في السودان إلى طريق مسدود؟

مدة الفيديو 01 hours 40 minutes 46 seconds

تصاعد الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر

مدة الفيديو 01 hours 38 minutes 17 seconds

متى يعترف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية؟

مدة الفيديو 01 hours 56 minutes 23 seconds

كيف ترى الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة؟

مدة الفيديو 01 hours 50 minutes 51 seconds
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

والدة الأسير القواسمي: ابني فقد الكثير من صحته

قالت والدة الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إن وضعه الصحي يسوء بشكل متواصل وأصبح في حالة ضعف شديد، رافضًا تناول المدعّمات والفيتامينات.

الأسير مقداد القواسمي مع والدته في مستشفى كابلان

والدة الأسير مقداد القواسمي للجزيرة مباشر: أين أحرار العالم؟ ولماذا يتأخرون عن نصرة المظلومين؟ (فيديو)

قالت إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي إن ابنها مستمر في إضرابه لليوم 88 على التوالي، ويكتفي بشرب الماء رافضًا تناول المدعّمات والفيتامينات، وحالته تتدهور يومًا بعد يوم، لكنه مصر على نيل حريته.

Published On 16/10/2021
من برنامج: المسائية

هآرتس: إسرائيل بحاجة لإعادة النظر في سياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.

من برنامج: المسائية

وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

نظمت في مدن عدة بالضفة الغربية وقفات دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك أهالي الأسرى وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر بجنين والبيرة.

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