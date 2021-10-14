قال إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستمضي قوية ومتحدة الصف، برغم ما يثار من مشاكل من بعض الأطراف داخل الجماعة.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
تصاعد الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر
تصاعدت وتيرة الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعدما أعلن نائب المرشد العام والقائم بأعماله إبراهيم منير، عن بطلان الإجراءات التي بدأت في اتخاذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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