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01:38:17

من برنامج: بعد منتصف الليل

تصاعد الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر

تصاعدت وتيرة الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعدما أعلن نائب المرشد العام والقائم بأعماله إبراهيم منير، عن بطلان الإجراءات التي بدأت في اتخاذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة.
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202111:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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كيف ترى الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة؟

01:50:51

السودان.. ماذا بعد مطالبة قوى الحرية والتغيير بتسليم السلطة للمدنيين؟

01:44:39

كيف يمكن دعم الفلسطينيين في مواجهة التوغل الإسرائيلي في الأقصى؟

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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

مصر.. ما الذي يحدث داخل جماعة الإخوان؟

كشف البرلماني السابق محمد جمال حشمت عن مخطط داخل الجماعة يهدف إلى ما وصفه بـ”الانقلاب” على القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير. يأتي ذلك على خلفية صدور قرار بإيقاف ستة من قيادات الجماعة.

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