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البث الحي
01:50:51

من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترى الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة؟

بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي، جرت مراسم إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وخلفت التشكيلة الجديدة جدلا بين من أثنى عليها ومن تمسك بعدم شرعيتها.
12/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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12/10/2021
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