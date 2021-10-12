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من برنامج: بعد منتصف الليل كيف ترى الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة؟

بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي، جرت مراسم إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وخلفت التشكيلة الجديدة جدلا بين من أثنى عليها ومن تمسك بعدم شرعيتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر