منذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.
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من برنامج: بعد منتصف الليل
السودان.. ماذا بعد مطالبة قوى الحرية والتغيير بتسليم السلطة للمدنيين؟
أصدر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالسودان، بيانا أكد فيه ضرورة انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد ولتعزيز التحول الديمقراطي المدني.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202109:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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