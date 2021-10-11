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01:44:39

من برنامج: بعد منتصف الليل

السودان.. ماذا بعد مطالبة قوى الحرية والتغيير بتسليم السلطة للمدنيين؟

أصدر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالسودان، بيانا أكد فيه ضرورة انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد ولتعزيز التحول الديمقراطي المدني.
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202109:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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01:43:42

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