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من برنامج: بعد منتصف الليل

سيناريوهات الموجة الثانية من فيروس كورونا

استضافت حلقة بعد منتصف الليل، الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، للحديث عن السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا.
8/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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