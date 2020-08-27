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من برنامج: بعد منتصف الليل لماذا حظرت مصر أغنية "يا بلح زغلول" من العرض؟

منعت الرقابة المصرية أغنيتين كانتا ضمن المسرحية الغنائية “سيد درويش”، المعروضة على مسرح البالون بالعاصمة القاهرة، وهما “يا بلح زغلول”، ومقاطع من أغنية “أهو ده اللي صار”.

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المصدر : الجزيرة مباشر