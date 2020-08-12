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2:37:56
من برنامج:
بعد منتصف الليل
بعد منتصف الليل: تغطية خاصة لانفجار بيروت
وقع انفجار هائل في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أدى لمقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف الجرحى وأضرار مادية جسيمة، وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني.
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12/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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