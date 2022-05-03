ماذا يفعل الشيطان في العيد؟ وكيف تقطع عليه الطريق؟ (فيديو)

تحدث رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا الدكتور محمد الحسن الددو، عن المكانة الكبيرة لصلة الأرحام في الدين الإسلامي، وقال إن الله شرع لعباده شرائع الدين، وأكدها وبيّنها رسوله الأمين.

وقال إن الشيطان يسعى لبث الخصومة بين الأرحام وذوي القربى بالشحناء والبغضاء للتفريق بينهم، مؤكدا أن صلة الرحم تجنّب ذلك.

ودعا الدكتور الددو إلى المواظبة على كل الأعمال الطيبة التي كان يقوم بها المسلمون في رمضان، خلال شهر شوال.

وقال خلال مقابلة مع برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر، إن من هذه الشرائع صلة الأرحام، فمن وصلها وأدى حقها وصله الله ورضي عنه، ومن قطعها وأهمل حقها قطعه الله، وقطع نسله ورزقه.

وفي حلقة بعنوان “آداب الفرح في العيد” قال الدكتور محمد الحسن الددو، إن صلة الأرحام من الأمور التي يتضاعف أجرها، إنها من أهم الأمور التي أوصانا بها الله تعالى.

وأكد أن مكانة الرحم في الإسلام كبيرة، وقال إن الآيات في صلة الأرحام والإحسان إلى ذوي القربى كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهي متنوعة تنوعًا عظيمًا، مما يدل على العناية بها.

وقد ورد كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلة الرحم عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، وشرع الله سبحانه لعباده شرائع الدين، وأكدها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الشرائع صلة الأرحام.

وشدد الدكتور الددو على ضرورة صلة الأرحام وخاصة في العيد، مشيرًا إلى أن سعادة الناس لا تكتمل إلا بالتواصل والتسامح والتعافي.

وأشار إلى أن شهر رمضان، كان شهرا فضيلا، قضاه المسلمون في الطاعات والامتثال لأمر المولى بالصيام والمرابطة في المساجد والقيام والصدقات لرب العالمين، مما جعلنا ننتصر على الشيطان.

ودعا الدكتور الددو إلى المواظبة على كل الأعمال الطيبة التي كان يقوم بها المسلمون في رمضان، خلال شهر شوال، وتفقد الجيران والقيام بحق اليتامى والأرامل والضعاف من المسلمين.

كما دعا إلى ضرورة إدخال البهجة والسرور على الأطفال بشراء ما يسرهم من اللباس والحلويات واللعب.