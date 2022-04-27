فقد قدمه ولم تفتر همّته.. سوري يعمل في مطبخ خيري لتجهيز إفطار النازحين (فيديو)

فقد النازح السوري (برهان قدحنون) والذي يعمل في مطبخ خيري لتجهيز وجبات الإفطار للنازحين في شرق إدلب، قدمه بسبب إصابته بمرض السكري، لكن ذلك لم يفت في عزيمته.

ولم تفتر همة برهان وهو يترجل من عربة صغيرة وضع عليها عصاة حديدية تساعده في التنقل والحركة، وسرعان ما انتقل من العربة بواسطة العصا الحديدية.

قال برهان، وهو ينزل من عربته ويتوكأ على عصا حديدية ويجلس على الكرسي أمام طنجرة ضخمة، إنه يحب الشغل كثيرًا رغم ظروفه، المتمثلة في صعوبة الحركة.

وأشار برهان إلى أن قدمه قطعت بعد إصابته بمرض السكر واشتغل بالطبخ وتحضير الطعام، منذ أن يعمل في المجال العسكري، وحاليًا يعمل في مطبخ (سرمين الخيري) لخدمة الشعب المحرر.

وبرهان من مواليد 1961 وله 8 من الأبناء 5 بنات و3 صبيان، قال إن أحدهم قتل في الحرب، ويعيش معه حاليًا اثنان.

وأكد برهان أن إعاقته لم تحد من مقدرته على ممارسة عمله، مشيرًا إلى أنه يقوم بذلك بكل سهولة مع حرص الشباب العاملين معه على مساعدته وتسهيل مهمته.

وقال برهان إنه يشرف على المطبخ ويقوم بتعليم الشباب فنون الطبخ كما يقوم بطبخ وجبات عربية متنوعة، مؤكدًا أنه يرمي إلى عدم حرمان سكان سرمين من كل ما لذ وطاب من أنواع الطعام.

ومع تداعي الذكريات يقول برهان إنه كان وقبل قطع رجله يملك محلا لبيع الدواجن، وفي عبرة مخنوقة تمنى أن يتم تركيب رجل اصطناعية له حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه في تحركه ولا يحتاج لشخص.

وفي حسرة يقول إن هناك عددًا من الجمعيات وعدته بتركيب رجل اصطناعية لكنها لم تفِ بوعدها له، مؤكدًا أن ذلك كان ليساعده كثيرًا في التحرك دون حاجة لمساعدة.