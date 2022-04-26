طالبة أزهرية تروي للجزيرة مباشر تجربتها مع أفكار إلحادية راودتها.. ونصيحة من داعية إسلامي (فيديو)

روت طالبة مصرية تجربتها مع أفكار إلحادية راودتها في الماضي، وكيف استطاعت التغلب عليها من خلال قراءة بعض الأحاديث النبوية بصفتها طالبة في الأزهر.

وقالت الطالبة الأزهرية -في مداخلة مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر- إنها في السابعة عشرة من عمرها الآن وعندما كانت في الرابعة عشرة بدأت تتردد أسئلة بعينها في رأسها عن وجود الله، فخافت أن تسأل أحدًا من ذويها وبدأت تبحث عن الإجابة بنفسها حتى اقتنعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث “قل آمنت بالله ثم استقم”.

وأضافت أن سؤالها يتعلق بغيرها من الشباب الذي يعتريه مثل هذه الأفكار وكيف يستطيع التغلب عليها خاصة وأن الكثيرين منهم لا يهتمون بالقراءة.

فأجاب عليها الداعية الإسلامي فاضل سليمان بقوله إن ما فعلته هو الصحيح، إذ ينبغي أن يوقف الإنسان بعض الأسئلة بعد وصوله لإجابات لها، لأنها قد تتكرر في رأسه لعدم قدرة عقله على تصورها بسبب غياب مثال سابق لها يقيس عليه كسؤال “من خلق الله؟” على سبيل المثال.

وأوضح أنه ينبغي الاعتناء بشرح كل شيء للأطفال والمراهقين وأن يتم إشراكهم في إيجاد الحلول أيضًا، والتأكيد على أن مثل هذه الأسئلة قد تتكرر في الرأس مرة أخرى لأن الله له صفات معقولة يستطيع الإنسان أن يعقلها كصفة الرحمة على سبيل المثال لأنه يرى أمثلة لها في حياته مثل تعامل الأم مع صغارها، وصفات أخرى لا يستطيع العقل البشري تصورها مثل صفة “الأول” و”الآخر”.

وقال “إن تديّن الأبناء الصحيح القائم على الفهم يبعدهم عن الإلحاد، أما التدين القائم على الحفظ فقط فقد يؤدي بهم إلى الإلحاد، وخاصة أن هذا الجيل يريد أن يفهم ويقتنع”.