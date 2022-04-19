3 مشكلات تعاني منها المجتمعات الغربية قدّم لها الإسلام حلولًا.. تعرّف إليها (فيديو)

نقل الدكتور خالد حنفي عميد الكلية الأوربية للعلوم الإنسانية ورئيس لجنة الفتوى بألمانيا عن أحد كبار المستشرقين قوله إن المجتمعات الغربية تعاني من 3 مشكلات لا حل لها إلا في الإسلام.

وقال حنفي خلال لقائه مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر إن “الأسرة هي نقطة الارتكاز التي توصلنا إلى حفظ الدين والهوية واللغة للجيل الجديد من أبناء المسلمين الذين ولدوا ونشؤوا في الغرب، والأسرة في التصور الإسلامي هي اللبنة الأولى في بناء أو وجود الدولة، ولهذا قال أحد المفكرين إن بناء أسرة في الإسلام أعظم من بناء دولة”.

وأضاف “منظومة الأسرة في الإسلام هي محل الارتكاز والإبهار للمجتمع الغربي حيث قال أحد كبار المستشرقين الغربيين إن المجتمعات الغربية تعاني من 3 مشكلات لا حل لهن إلا في الإسلام، هي مشكلة الأسرة، ومشكلة المخدرات، ومشكلة التمييز أو العنصرية. وقال إن نموذج الإسلام في التعامل مع هذه المشكلات نموذج عملي وواقعي وليس نظريًّا فقط”.

وذكر أنه عندما تحدث الدكتور طه جابر العلواني -رحمه الله- في مؤتمر للأمم المتحدة عن عبقرية وروعة إحكام نظام الأسرة في الإسلام منذ مرحلة ما قبل التأسيس إلى البناء إلى التعامل مع المشكلات إلى ما بعد الانفصال إلى ما بعد الموت وغيرها من قيم الأسرة في الإسلام، قال الحاضرون من الأمريكيين إن نموذج قيم الأسرة في الإسلام لا يزال صالحًا لاستنقاذ ما تبقى من الأسر الأمريكية من الضياع”.

لماذا المسلمون الجدد أكثر التزاماً ممن ولدوا مسلمين؟ د. خالد حنفي يجيب#أيام_الله @mogahed pic.twitter.com/kZxhgdYnGu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2022

وعما إذا كانت الأسرة المسلمة في الغرب نموذجًا جاذبًا للشخصية الغربية قال حنفي “هذا إشكال، وهناك تراجع في قيم الأسرة المسلمة في الغرب، وهناك تأثر واضح للأسر المسلمة في الغرب بقيم الأسر في المجتمع الغربي على النحو التالي:

أولا نظرة الأجيال الجديدة لبناء الأسرة وإقامتها.

وثانيا عدد الأطفال في الأسرة الذي تراجع داخل الأسرة المسلمة إلى 1 أو 2 في الأجيال الجديدة بعد أن كان 4 أو 5 من قبل.

وثالثا التعجّل في هدم الأسرة بالانفصال والطلاق والارتفاع الكبير والمرعب لنسب الطلاق.

واختتم حنفي بالقول “إن صورة الأسرة عندما تهتز وتتراجع قيمها بهذا الشكل في الغرب فهذا يشكل أول المخاطر على الدين وحفظ الدين بالنسبة للمسلمين في الغرب”.