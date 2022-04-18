“إذا تمكنّا من شراء دجاجة فهذا يوم عيد”.. أب يمني يفقد مصدر رزقه الوحيد (فيديو)

تناول برنامج (حكايات البسطاء) على الجزيرة مباشر قصة أب يمني فقد مصدر رزقه الوحيد بسبب الحرب، ولم يعد قادرًا على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفاله.

وقال أبو أمير للجزيرة مباشر “أنا من تعز وأعول 4 أطفال، وأسكن في بيت متواضع وكانت تعيش معي والدتي المريضة”.

وأضاف “كان مصدر رزقي البسطة (يسميها الصندوق الأسود) التي أعمل بها في حي المسبح، وكنت أنفق منها على أولادي وعائلتي وأدبر مصاريف البيت وأعول أسرتي وأدفع تكاليف علاج والدتي”.

وتابع أبو أمير “توفيت والدتي وصار عليّ دين العلاج ولم أعد قادرًا على السداد، كان مصدر رزقي الوحيد البضائع الموجودة في البسطة، بعت كل ما لديّ حتى حليّ زوجتي لسداد ديوني وثمن علاج الوالدة”.

وزاد “بسبب ظروف الحرب لم أستطع الاستمرار في البسطة، وفوضت أمري لله، ولجأت إلى كل المنظمات من أجل طلب المساعدة دون جدوى راجيًا مساعدتي في شراء البضائع حيث أمتلك البسطة ولا أملك المال لشراء البضائع”.

وتحدّث أبو أمير عن عجزه عن طلبات بسيطة لأطفاله قائلًا “منذ 3 أيام طلبت طفلتي أن أشتري لها برتقالًا، ولا أجد المال لتلبية طلبها”.

وأضاف “قبل يومين قالت لي طفلتي إن ابنة الجيران اشترى لها أبوها ملابس العيد، لم أعرف ماذا أقول لها”.

واختتم أبو أمير بالقول “إذا تمكّنا من شراء دجاجة لأكلها في يوم جمعة فهذا يُعد يوم عيد عندنا، ولم يَعد لدينا القدرة على شراء الفواكه ومثل هذه الأشياء”.