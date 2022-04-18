العلامة الددو: 5 جبهات مفتوحة على الإنسان في حياته.. تعرف إليها (فيديو)

استضاف برنامج (أيام الله) العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، ودار الحديث عن رمضان وتزكية النفس.

وسأل أحد المشاهدين الشيخ الددو قائلًا “في رمضان تُصفَّد الشياطين، فهل وجود باعث للشر في النفس -خلال الشهر الكريم- تكون له دلالات بعينها؟”. وردًا على السؤال، أجاب العلامة الددو قائلًا “في رمضان، تُصفَّد مردة الشياطين، وهم أقوياؤهم فقط، أما غيرهم فيبقى ويوسوس للناس في رمضان وغيره”.

وأضاف “فُتِح على الإنسان 5 جبهات في حياته، الأولى جبهة الشيطان وهو عدوه الأول، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، والثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء”.

وتابع “أما الجبهة الثالثة فهي إخوان السوء، والرابعة حظوظ النفس، ومنها الشهرة والانتقام من الآخرين والانتصار عليهم، والجبهة الخامسة الدنيا وهي ضُرَّة الآخرة”.

وشدّد العلامة الددو على أن الإنسان بحاجة إلى الاجتهاد في الاستغفار ليقوى على مواجهة هذه الجبهات، فضلًا عن مصاحبة الصالحين ومعرفة الأولويات وترتيبها، وعلو الهمة.

ويبث برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.