عم جابر.. حكاية سوداني بسيط قهر الإعاقة بـ”ثلج وخُبز وعربة حنطور” (فيديو)

رغم إعاقته المستمرة معه منذ الطفولة، لم تفارق الابتسامة وجه جابر إدريس محمد ذلك المواطن السوداني البسيط الذي لم تمنعه الإعاقة من العمل في مهن شتى ليوفر حياة كريمة له وعائلته.

أصيب عم جابر بالمرض بينما كان في عمر الثامنة وبعد علاج طبي استمر لسنوات استقرت حالته على هذا النحو، فهو لا يزال قعيدًا لكنه يعيش راضيًا قانعًا بكل ما قسمه الله له، ما أكسبه محبة الناس.

هكذا جاءت كلماته ضمن (حكايات البسطاء) على الجزيرة مباشر، فلم تمنعه إعاقته من العمل في توزيع الثلج والخبز وبيع الإطارات وصناعة عربة الحنطور (الكارو).

واستطاع عم جابر من خلال تلك الأعمال أن يوفر عيشة كريمة ليس فقد لأفراد أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وابن في الجامعة وابنة في الثانوية العامة، لكنه يساعد أيضًا عائلة والده الكبيرة.

ويتمنى عم جابر من كل صاحب إعاقة مثله أن يتحلى بالصبر والإيمان وأن يبحث عن عمل مناسب على قد استطاعته وألا يستسلم أبدًا لأي شعور يمنع عنه السعادة والرضا بما قسمه الله.