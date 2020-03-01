ألقت مجلة ذا كنفر سيشن الأسترالية الضوء على المدة المحتملة لبقاء الفيروس كورونا نشطا ومعديا في الهواء أو على الأسطح، ويؤكد الباحثون أن كورونا يمكنه البقاء في الهواء لثلاث ساعات.
برنامج طبي أسبوعي يبث على شاشة “الجزيرة مباشر”، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي ونشر الثقافة الصحية.
ألقت مجلة ذا كنفر سيشن الأسترالية الضوء على المدة المحتملة لبقاء الفيروس كورونا نشطا ومعديا في الهواء أو على الأسطح، ويؤكد الباحثون أن كورونا يمكنه البقاء في الهواء لثلاث ساعات.
أصبح فيروس كورونا المستجد وباء عالميا تسبب في تعطيل المدارس والمساجد والمطاعم وإغلاق مطارات، كما تسبب في إفلاس شركات فيما تكبدت أسواق المال خسائر كبيرة. حالة من الهلع أصابت الجميع قد تكون منطقية وقد يكون فيها الكثير من التهويل، لماذا كل هذا الخوف من الفيروس الذي يُشفى منه أغلب المصابين، وربما هي حرب بيولوجية لتدمير […]
استضافت حلقة مع الحكيم الدكتورة عائشة يوسف، أول طبيبة قطرية متخصصة في الجراحة الروبوتية للأمراض...
استضافت حلقة مع الحكيم أخصائية التغذية عائشة صقر للحديث عن دور الغذاء في مقاومة الفيروسات بشكل عام...
في عام 2003 اخترع الكيميائي الصيني هون ليغ السيجارة الإلكترونية، ومنذ ذلك التاريخ انتشرت هذه السيجارة في العالم وأقبل عليها الكثيرون.
نقلت تقارير صحفية أن أكثر من 60 شخصا توفوا في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب أمراض في الرئة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني.
طرح برنامج مع الحكيم استبيانا على منصاته ومنصات الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال الاستفتاء: هل السيجارة الإلكترونية اقل ضررا من السيجارة التقليدية؟
استضافت حلقة “مع الحكيم”، الدكتور أحمد عجاج أخصائي الباطنية وطب السفر، للحديث عن الفيروس كورونا وحقيقته ومدى خطورته.
استضاف برنامج “مع الحكيم” الدكتور سعيد كلداري استشاري جراحات التجميل والترميم، للحديث عن كيفية تطور استخدام التقنيات الحديثة لصنع أجهزة تجعل مثل هذه الجراحات أكثر فاعلية
إذا كان التشخيص نصف العلاج فالنصيحة هي النصف الاخر، هذه القاعدة يمكن تطبيقها بكل أريحية على الفيروس كورونا ومع عدم اكتشاف علاج فاعل حتى الآن تبقى الوقاية هي العلاج الوحيد.
يختلط على الكثيرين الفرق بين أمرين، الأول هو البدانة أو زيادة الوزن المفرطة، والثاني هو تراكم الدهون في مناطق بعينها من الجسم، وقد يبدو شخص ما غير بدين ولكنه يعاني من مظهرها.
يعد عمر المريض وسوء حالة اللثة وعظام الفك من العوامل التي تصعب عملية زراعة الأسنان، وتمثل تحديا أمام الطبيب، وهذا ما حدث بالضبط في التجربة التي خاضتها الدكتورة تولاي أقول.
يعاني حوالي 400 مليون إنسان حول العالم من مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يعيق تدفق الهواء من الرئتين وينتج عنه السعال وصعوبة التنفس، كما أنه يتسبب في وفاة الملايين سنويا.
استضافت حلقة مع الحكيم البروفيسور سليمان أوزكان استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية للأطفال والبالغين، للحديث عن العوامل الرئيسية في نجاح جراحات القلب للأطفال.