أصبح فيروس كورونا المستجد وباء عالميا تسبب في تعطيل المدارس والمساجد والمطاعم وإغلاق مطارات، كما تسبب في إفلاس شركات فيما تكبدت أسواق المال خسائر كبيرة. حالة من الهلع أصابت الجميع قد تكون منطقية وقد يكون فيها الكثير من التهويل، لماذا كل هذا الخوف من الفيروس الذي يُشفى منه أغلب المصابين، وربما هي حرب بيولوجية لتدمير […]