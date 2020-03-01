البث الحي

مع الحكيم

عن البرنامج

برنامج طبي أسبوعي يبث على شاشة “الجزيرة مباشر”، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي ونشر الثقافة الصحية.

من برنامج: مع الحكيم

شاهد: فيروس كورونا المستجد ما بين التهويل والتهوين

أصبح فيروس كورونا المستجد وباء عالميا تسبب في تعطيل المدارس والمساجد والمطاعم وإغلاق مطارات، كما تسبب في إفلاس شركات فيما تكبدت أسواق المال خسائر كبيرة. حالة من الهلع أصابت الجميع قد تكون منطقية وقد يكون فيها الكثير من التهويل، لماذا كل هذا الخوف من الفيروس الذي يُشفى منه أغلب المصابين، وربما هي حرب بيولوجية لتدمير […]

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