حكايات البسطاء

تسكن اللاجئة السورية سحر العكاري في مدينة عكار شمالي لبنان ولكنها مهددة بالطرد من منزلها بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار.
حلقات تنقل حكايات قصص المهمشين وكفاح البسطاء حول العالم العربي
تسكن اللاجئة السورية سحر العكاري في مدينة عكار شمالي لبنان ولكنها مهددة بالطرد من منزلها بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار.
أحمد الدغيم نازح سوري من بلدة جرجناز، هرب من الموت والفقر إلى جبل الزاوية بريف إدلب.
أم يحيى أرملة سورية مهجرة من جبل الزاوية بسبب القصف، وهي أم لـ 8 أبناء منهم 3 معاقين، وأكبر أبنائها...
يكافح الحاج فيصل العبد الله من أجل توفير لقمة العيش لأسرته المكونة من 13 فردا أغلبهم من الأطفال.