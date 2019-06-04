الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم بعنوان “قامات علمية مؤثرة ـ عبد الرحمن بن خلدون”.