البث الحي

ساعة صباح

عن البرنامج

برنامج صباحي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى للاشتباك مع الاحتياجات اليومية للأسرة العربية، وتقديم الخدمات التي تهم الأسرة على المستويات المختلفة سواء كانت، تربوية، تعليمية، صحية، مهارية، تغذية، رياضة.

المزيد من الحلقات

شاهد: لماذا تتمرد البنات على أمهاتهن؟

متى تتمرد البنات على شخصيات أمهاتهن وأسلوبهن في الحياة؟ وما أسباب ذلك التمرد؟ وما هي الطرق التي يمكن للأمهات احتواء ذلك التمرد بها سواء أكان تمردًا ناعمًا أو خشنًا؟.

هل للستر حدود؟

“الستر” في الأساس نعمة إلهية وفضيلة دينية تتعهد الفرد بالرحمة والمجتمعات بالحفظ.

شاهد: كيف تختار طبيب العائلة؟

هو طبيب العائلة، صديق الأب وناصح الأم والأقرب لقلوب الصغار، يتابع الحالة الصحية لكل أفراد الأسرة، يشرف على الفحوصات الدورية الشاملة، ويحيل إلى الطبيب المختص حال الشعور بألم مفاجىء.