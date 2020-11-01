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عن البرنامج

برنامج شبابي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى لمناقشة القضايا التي تناقش على وسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض أراء المشاهدين ومشاركتهم.

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