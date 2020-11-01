أحيا مدونون على منصات التواصل الاجتماعي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويقام الاحتفال عادة في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1977.