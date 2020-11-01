خيمت حالة من الحزن على منصات التواصل العربية، بعد ما غيب الموت الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وآخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، وذلك إثر تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.
برنامج شبابي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى لمناقشة القضايا التي تناقش على وسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض أراء المشاهدين ومشاركتهم.
خيمت حالة من الحزن على منصات التواصل العربية، بعد ما غيب الموت الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وآخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، وذلك إثر تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.
وصلت أول رحلة مباشرة لشركة فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة إلى تل أبيب، وذلك بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاما)، حيث وصل إلى مستشفى النجاح...
تظاهر آلاف الفرنسيين احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم،...
أحيا مدونون على منصات التواصل الاجتماعي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويقام الاحتفال عادة في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1977.
تواصلت ردود الفعل ضد بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن البيان “آلمنا وحز في نفوسنا أن يصدر عن هيئة للعلماء بل لكبار العلماء”.
ألقت جماهير الأرجنتين النظرة الأخيرة على الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في قصر الرئاسة الأرجنتيني، وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز قد طلب من عائلة مارادونا بأن تكون النظرة الأخيرة من القصر.
أعلنت لينا الهذلول على حسابها في منصة تويتر أن شقيقتها المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول ستحاكم أمام المحكمة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر حكما قضائيا من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والناشط علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
اعتبر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، مؤكدا أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه.
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرزاق فقط هو من حضر للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، دون بقية أعضائها المعتقلين.
قام الفنان المصري محمد رمضان بتغيير الصورة الخاصة بخلفية حسابه الشخصي وصفحته الرسمية بموقع فيسبوك إلى علم دولة فلسطين كنوع من الاستجابة لضغوط الرأي العام بعد اتهامه بالتطبيع مع مشاهير إسرائيليين بدبي.
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، إن جماعته استهدفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح من طراز قدس 2، وأضاف أن الإصابة كانت دقيقة.
أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحضور رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.