البث الحي

أيام الله

عن البرنامج

برنامج أسبوعي يذاع كل يوم جمعة  الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على شاشة الجزيرة مباشر. يتلقى البرنامج أسئلة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصالات التليفونية ويطرحها على العلماء المتخصصين، كما يبث البرنامج خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

من برنامج: أيام الله

أيام الله: كيف يوطد المسلم علاقته بالقرآن الكريم؟

القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد ومعجزته الباقية ودستوره الحاكم وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن حتى إذا سمعته قالوا " فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا […]

المزيد من الحلقات