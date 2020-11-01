مع استمرار أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، خرجت تظاهرات في عدد من الدول العربية والإسلامية منددة بالصور المسيئة وبتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
برنامج أسبوعي يذاع كل يوم جمعة الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على شاشة الجزيرة مباشر. يتلقى البرنامج أسئلة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصالات التليفونية ويطرحها على العلماء المتخصصين، كما يبث البرنامج خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.
مع استمرار أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، خرجت تظاهرات في عدد من الدول العربية والإسلامية منددة بالصور المسيئة وبتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد ومعجزته الباقية ودستوره الحاكم وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن حتى إذا سمعته قالوا " فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا […]
في شهر ربيع الأول حدث هام في تاريخ الإنسانية، غير خريطة العالم كلها على مستوى الدين والثقافة...
شاءت إرادة الله أن يكون النصر حليفا لمن حققوا أسبابه والتزموا بقواعده وحازوا مقوماته وإن كانوا أقل...
اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب وجوبا كفاءين إذا قام به البعض سقط عن الكل.
قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د. نور الدين الخادمي إن أكثر العلماء أفتوا بأن التطبيع حرام والاستسلام كبيرة من كبائر الذنوب العامة.
تساءل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة قطر عبد السلام المجيدي في برنامج حوار مباشر، لماذا لم تتحرك الدول لإغاثة السودان؟أين تحريك الجيوش العربية وغير العربية لإغاثة شعب السودان؟
قال مدير مركز الثقافة الإنسانية في باريس بشير بن حسن إن ما نتعرض له من إساءة لذات النبي صلى الله عليه وسلم من نتائج ضعفنا، وما يتعرض له الرسول سوف نسأل عنه يوم القيامة.
قال أستاذ العقيدة في جاتمعة قطر د. محمد عياش الكبيسي إن ما حدث بين الإمارات وإسرائيل ليس تطبيعا ولكن علاقات في السر وكشفت للعلن.
قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي إن حقوق العباد لا تسقط حتى بالجهاد والاستشهاد في سبيل الله.
قال مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام فاضل سليمان إن الحج فريضة على المسلمين وأجد بعض من يتراخون في أداء فريضة الحج وفي التخطيط للحج.
قال أستاذ التفسير وعلوم القرآن رمضان خميس إن قول الزور قريب من الشرك بالله وكم رأينا من علماء زلت أقدامهم وضلت عقولهم لأنهم يغيرون معاني الآيات القرآنية.
قال أستاذ العقيدة بجامعة قطر محمد عياش الكبيسي إن كثيرا من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله ولا يصدقون في التعبير عن كلامهم عن الله.
قال الداعية الإسلامي المصري نشأت أحمد أمرنا الله أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق وليس له أن يخالف أمر الله.