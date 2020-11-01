القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد ومعجزته الباقية ودستوره الحاكم وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن حتى إذا سمعته قالوا " فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا […]