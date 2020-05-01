البث الحي

ساعة صيام

عن البرنامج

برنامج يومي  يذاع في شهر رمضان على شاشة الجزيرة مباشر ويتلقى أسئلة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ويطرحها على العلماء المتخصصين، يبث البرنامج يوميا الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.  

من برنامج: ساعة صيام

كيف تتحقق الاستجابة؟ تعرف على أهمية وفوائد الدعاء وأسرار قبوله (فيديو)

الدعاء هو الوسيلة التي تقرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى لنيل محبته ورضاه وغفرانه في الدنيا والآخرة، وليعبر المؤمن من خلاله عن مدى يقينه برب العالمين وإيمانه بقوته ووحدانيته.

المزيد من الحلقات

ما ثمرات مراقبة الله؟ (فيديو)

خلق الله الخلق لعبادته، والعبادة قائمة على أمرين أمر ونهي، قال تعالى: “أيحسب الإنسان أن يترك سدى”، وقال الشافعي رحمه الله “لا يؤمر ولا ينهى”.

كيف نتدير القرآن الكريم؟ (فيديو)

قال تعالى (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)، فمن آداب القرآن الكريم التي أمر الله تعالى بملازمتها تدبر آياته.

ما هي منزلة الزكاة في الاسلام؟ (فيديو)

قال تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ”، وقال رسول الله ﷺ “الصدقة برهان”.