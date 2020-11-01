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المسائية

عن البرنامج

برنامج مسائي يناقش آخر المستجدات والتطورات والقضايا السياسية في العالم العربي، من خلال نقاش موضوعي يسعى لعرض الآراء كافة.

من برنامج: المسائية

الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة

قال رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن من واجباته احترام القانون الداخلي للحركة الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة لرئاستها، وذلك بعد جدل ساد أوساط الحركة في الفترة الماضية.

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نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون بالإفراج عن ناشطي المبادرة المصرية

طالب 37 نائبا بالكونغرس الأمريكي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من دون قيد ولا شرط، ووقف الاعتقالات وإنهاء حملة التشهير ضد المنظمات الحقوقية في مصر.