قال رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن من واجباته احترام القانون الداخلي للحركة الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة لرئاستها، وذلك بعد جدل ساد أوساط الحركة في الفترة الماضية.
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قال رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن من واجباته احترام القانون الداخلي للحركة الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة لرئاستها، وذلك بعد جدل ساد أوساط الحركة في الفترة الماضية.
قالت نقابة الأطباء في مصر إن عدد الوفيات بين الأطباء جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 208 أطباء وفقا لإحصاءات النقابة.
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول رحلة لشركة “فلاي دبي” الجوية التي وصلت إلى مطار...
جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب هجومه على النظام الانتخابي وتشكيكه في فوز الديمقراطي...
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المشاركين في الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي قدموا مقترحات بشأن آليات الترشح للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية.
وصف موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني أنتوني بلينكن مرشح إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لشغل منصب وزير الخارجية بأنه مؤيد للدبلوماسية مع إيران وداعم قوي لإسرائيل.
عمّ الحزن أوساط جماهير وعشاق كرة القدم في العالم أجمع، بعد الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بسكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاما.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم الإسلامي إلى تجاوز خلافاته كي يستطيع التصدي للاعتداءات على مقدساته، مشيرا إلى أن تلك الخلافات تغذي ظاهرة معاداة الإسلام “الإسلاموفوبيا”.
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جوبا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي اليوم السبت، إسرائيل باغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده، في حين دعا المرشد الأعلى للجمهورية إلى معاقبة حتمية للمسؤولين.
دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى حشد الدعم الوطني لموقف بلاده بشأن سد النهضة، والتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية باعتبار أن الملف يتعلق بالأمن القومي.
طالب 37 نائبا بالكونغرس الأمريكي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من دون قيد ولا شرط، ووقف الاعتقالات وإنهاء حملة التشهير ضد المنظمات الحقوقية في مصر.
كشفت دراسة لمعهد كارنيغي أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتمد استراتيجية اقتصادية تؤدي إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الديمقراطية مع المصالح الدولية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، مضيفا “إذا صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن فقد ارتكبت خطأ”.