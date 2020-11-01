قال رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن من واجباته احترام القانون الداخلي للحركة الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة لرئاستها، وذلك بعد جدل ساد أوساط الحركة في الفترة الماضية.