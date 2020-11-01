البث الحي

ديوان السودان

عن البرنامج

في ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، هذه النافذة (ديوان السودان) تستقبل مختلف الآراء والتفاعلات حول مستقبل البلاد.

من برنامج: ديوان السودان

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو إن الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة لا على المنطق أو التفاوض السليم، وأن المصريين على ثقة بأنهم ليس لهم حق تاريخي في المنطقة.

المزيد من الحلقات