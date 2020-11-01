ديوان السودان

قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو إن الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة لا على المنطق أو التفاوض السليم، وأن المصريين على ثقة بأنهم ليس لهم حق تاريخي في المنطقة.