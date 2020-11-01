أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية يستوعب سفنا تحمل أجهزة طاقة نووية.
في ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، هذه النافذة (ديوان السودان) تستقبل مختلف الآراء والتفاعلات حول مستقبل البلاد.
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية يستوعب سفنا تحمل أجهزة طاقة نووية.
قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو إن الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة لا على المنطق أو التفاوض السليم، وأن المصريين على ثقة بأنهم ليس لهم حق تاريخي في المنطقة.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أنه لا يمكن الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، قال إن وفدا إسرائيليا...
أثار قرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض حدثا تاريخيا سيجلب للبلاد الاستقرار والرخاء، في حين رأى فيه آخرون ضعفا وهوانا.
أكدت الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفق ما يقتضيه القانون الجنائي الدولي.
قال العقيد عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان، قال إن الخسائر الكلية الناتجة عن السيول والفيضانات بلغت 103 حالات وفاة بالإضافة إلى نحو 54 إصابة.
أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في البلاد.
دمرت فيضانات نهر النيل وفروعه الرئيسة في السودان بلدات جديدة في ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية وسنار.
تستمر معاناة الشعب السوداني جراء الفيضانات والتي غمرت 16 ولاية سودانية، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيضانات إلى 100 شخص، فيما أصيب 46 شخصا أخرون.
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية المتفاوضة في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني لن يفرط في شبر من أرض السودان، وأرسل البرهان رسالة تطمين ودعم للسودانيين في حلايب وشلاتين.
وصل مايك بومبيو إلى الخرطوم في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ 15 عاما، وذلك في إطار جولة إقليمية تهدف إلى إقناع دول أخرى بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
أقالت وزارة الخارجية السودانية الناطق الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق بسبب إعلان تأييده تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعينته مديرا لإدارة التخطيط فيها.