حوار مباشر

قال مدير مركز الثقافة الإنسانية في باريس، الشيخ بشير بن حسن، إن كثيرًا من العلماء والفقهاء يعيشون خارج السياق التاريخي، وإن التغيير يحتاج لأكثر من العلم الشرعي، وهو فقه الواقع.