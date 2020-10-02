أبدى عضو المكتب الساسي في حركة النهضة سابقا خالد الرحموني في حديثه لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر،استغرابه من سماح السلطات الفرنسية باستهداف الجالية المسلمة.
برنامج يتلقى أسئلة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويطرحها على ضيوف من مختلف التخصصات، ويذاع كل خمس الساعة 12.30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.
أبدى عضو المكتب الساسي في حركة النهضة سابقا خالد الرحموني في حديثه لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر،استغرابه من سماح السلطات الفرنسية باستهداف الجالية المسلمة.
قال اليوتيوبر وصائد الحيوانات المفترسة جمال العمواسي، إنه يحب الحيوانات الخطيرة ولا يشعر بالخوف منها وأنه أنقذ حياة الكثير من الناس وعلم الكثير منهم صيد الأفاعي.
قال راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا الأب مانويل مسلم إن شعب فلسطين لن يستسلم وسيرفع البندقية في وجوه...
قال د. محمد موسى رئيس مجلس الأئمة في ولايات الشرق الأمريكي إنه بعد أحداث ١١ سبتمبر تعرضت المسلمات...
قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي، إنه جرى إفساد الشباب في بعض الدول العربية التي لم يكن بها فساد.
قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د . نور الدين الخادمي، إن الحركات الإسلامية لم تفشل ولكنها متفاوتة في الإنجازات وأدت إلى نتائج وثمار كثيرة.
قال مدير مركز الثقافة الإنسانية في باريس، الشيخ بشير بن حسن، إن كثيرًا من العلماء والفقهاء يعيشون خارج السياق التاريخي، وإن التغيير يحتاج لأكثر من العلم الشرعي، وهو فقه الواقع.
قال الداعية الإسلامي نشأت أحمد عن التقوى إن من تقوى الله، عزل النفس في جائحة كورونا، إذا خشي الإنسان أن ينقل العدوى لغيره .
قال الأمين العام لرابطة علماء السنّة، جمال عبد الستار، إن الاستقامة كلمة جامعة للدين وتظهر في كل المجالات العقدية والسياسية.
قال الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا إن المنظمات العربية والإسلامية ذابت مع جائحة كورونا ولم يعد لها ذكر.
قال د. أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من مات بمرض كورونا له أجر شهيد كالمبطون والغريق والحريق .
قال مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، هاني البنا، إن العالم يعيش أزمة كبرى وإنه في كل ثانية يموت إنسان من الجوع.
قال د. محمد هنيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون إن الأوبئة في التاريخ ارتبطت بتغييرات كبيرة لكن السياق مختلف، ولا نعرف هل كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟
قال الفنان التونسي بسام الخياطي إنه ظهر في 42 فيلما منها 15 فيلما عالميا، وأيضا قدم 5 أفلام مع جاكي شان وفيلما مع أرنولد شوارزنيغر.