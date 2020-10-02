البث الحي

حوار مباشر

عن البرنامج

برنامج يتلقى أسئلة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويطرحها على ضيوف من مختلف التخصصات، ويذاع كل خمس الساعة 12.30 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

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