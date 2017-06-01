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رمضان أحلى

عن البرنامج

برنامج يقدمه الدكتور تامر جمال ويعني بالصحة النفسية في رمضان

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رمضان أحلى مع "الأسرة"

الحلقة الأولى من "رمضان أحلى" من تقديم الدكتور تامر جمال، ويتناول في هذه الحلقة أهمية تجمع الأسرة في رمضان للصحة النفسية للإنسان.