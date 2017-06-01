من برنامج: رمضان أحلى
تقوية الشخصية في رمضان
قال أخصائي الصحة النفسية، تامر جمال، إن من فوائد رمضان تقوية شخصية الصائم الذي يتحكم في نفسه ويمنع غرائزه من التحكم فيه.
برنامج يقدمه الدكتور تامر جمال ويعني بالصحة النفسية في رمضان
قال أخصائي الصحة النفسية، تامر جمال، إن من فوائد رمضان تقوية شخصية الصائم الذي يتحكم في نفسه ويمنع غرائزه من التحكم فيه.
تناولت الحلقة كيفية الفرح والسعادة بأصغر الأمور.
الذكريات في رمضان
قال أخصائي الصحة النفسية، تامر جمال، إن من فوائد رمضان هو مساعدة الصائم على الإقلاع عن التدخين إن كان...
الحلقة الأولى من "رمضان أحلى" من تقديم الدكتور تامر جمال، ويتناول في هذه الحلقة أهمية تجمع الأسرة في رمضان للصحة النفسية للإنسان.