البث الحي

بالهجري

عن البرنامج

برنامج وثائقي يهدف لإبراز جوانب مشرقة من تاريخنا العربي والإسلامي وأسماء وأحداث ومواقف ظل الكثير منها طي النسيان، وتٌقدم  الأحداث بناء على التقويم الإسلامي الهجري وليس الميلادي. 

المزيد من الحلقات

شاهد: بالهجري.. أمريكا تمنع عرفات من مخاطبة الأمم المتحدة

تتناول الحلقة السابعة عشرة حدثا وقع في شهر ربيع الأول الجاري حسب التقويم الهجري. فقد رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 1409 للهجرة. واستُقبل قرار الولايات المتحدة بموجة احتجاجات من كافة دول العالم تقريبا، ووصف على أنه انتهاك، ليس لقانون […]

شاهد: بالهجري.. صدور أول صحيفة كاركاتير عربية في مصر

اكتسبت صحيفة أبو نظارة المصرية التي أسسها الصحفي يعقوب صنّوع أهميتها من اعتمادها على رسوم الكاريكاتير في طرح وجهة نظرها، الأمر الذي جعلها مقروءة من الأميين كما المتعلمين، وبالتالي وصولها إلى قاعدة عريضة في المجتمع المصري.

شاهد: "بالهجري" الطيار والمخترع عباس بن فرناس

تتناول الحلقة 13 من سلسلة بالهجري إنجازات العالم والمخترع الأمازيغي المسلم عباس بن فرناس، الذي ارتبط اسمه في الذاكرة الجمعية للناطقين بالعربية بأول محاولة للطيران، إلا أنه أثرى التراث الإنساني والعلمي بابتكارات واختراعات لا تقل أهمية عن أول محاولة للطيران في تاريخ البشرية.

شاهد: بالهجري.. الإعلامي الرائد ابن قتيبة

يعتبر ابن قتيبة نموذجا للباحثين المتعددي المواهب الذين يتميز بهم العصر الذهبي لبغداد عندما كانت عاصمة الخلافة العباسية، فقد كتب كتبا قيمة في مجلات عديدة وتعتبر مصادر علمية هامة. ألف ابن قتيبة 18 مؤلفا في مختلف المجالات من أهمها "عيون الأخبار" و "أدب الكاتب" و"الشعر والشعراء" و"المسائل والأجوبة" و"إعراب القراءات". من هو؟ هو أبو محمد […]

شاهد: "بالهجري" قصة نهاية الحكم الإسلامي لبلغاريا

استلم السلطان عبد الحميد الثاني عند توليه الحكم تركة ثقيلة، ومن أهم التحديات التي واجهته في بداية حكمه القلاقل التي انتشرت في البلقان والتي يسميها المؤرخون الأوربيون “أزمة أقاليم الشرق الكبرى” والتي عمل الروس أثناءها على إذكاء التعصب القومي وتغذية الحنق على الحكم الإسلامي.