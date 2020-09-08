البث الحي

بعد منتصف الليل

عن البرنامج

نافذة تفاعلية حية،بطلها هو الجمهور، للتعبير عن حالته النفسية والاجتماعية في زمن الكورونا. يقدم البرنامج أيمن عزام.

من برنامج: بعد منتصف الليل

بعد اعتقال القائم بأعمال مرشدها كيف ترى مستقبل جماعة الإخوان المسلمين؟

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن اعتقلت محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجماعة انقطاع الاتصال مع قائدها، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.