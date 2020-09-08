استضافت حلقة بعد منتصف الليل، الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، للحديث عن السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا.
نافذة تفاعلية حية،بطلها هو الجمهور، للتعبير عن حالته النفسية والاجتماعية في زمن الكورونا. يقدم البرنامج أيمن عزام.
استضافت حلقة بعد منتصف الليل، الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، للحديث عن السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا.
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