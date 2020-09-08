بعد منتصف الليل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن اعتقلت محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجماعة انقطاع الاتصال مع قائدها، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.