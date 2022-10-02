مع تواصل العد التنازلي واقتراب صافرة البداية لبطولة كأس العالم قطر 2022، أطلقت الجزيرة مباشر برنامجها الجديد (قطر 22) ليكون نافذة مهمة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير في كل مكان.
قطر 2022، برنامج جديد أطلقته الجزيرة مباشر ليكون نافذة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير، سيذاع في تمام الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) بتوقيت مكة المكرمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
مع تواصل العد التنازلي واقتراب صافرة البداية لبطولة كأس العالم قطر 2022، أطلقت الجزيرة مباشر برنامجها الجديد (قطر 22) ليكون نافذة مهمة لكل ما يتعلق بالمونديال، وراصدًا لنبض الجماهير في كل مكان.