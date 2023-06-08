السودان.. مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر يحمّلون الدعم السريع المسؤولية عن تفاقم أزمة الوقود (فيديو)

اتهم مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر قوات الدعم السريع بالتسبب في زيادة حدة أزمة الوقود التي تضرب السودان.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة إن قوات الدعم السريع هي التي تسيطر على مصفاة الجيلي المسؤولة عن توفير الوقود.

وأضاف آخرون أن قصف مستودعات الغاز فاقم من الأزمة في غاز الطبخ.

وذكر مشاركون أن هناك من يشتري الوقود ويخزنه، مشيرين إلى أن الأزمة في الوقود تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأخرى مما يزيد من حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون بسبب الاقتتال.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم اليوم الخميس -باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة مع تحليق الطيران العسكري- في محيط مجمع للصناعات العسكرية غداة إعلان قوات الدعم سيطرتها عليه.

وتصاعدت سحب الدخان الأسود جراء حريق كبير في منشأة للنفط والغاز على مقربة من مجمع الصناعات العسكرية، في وقت سمع فيه أصوات إطلاق نار واشتباكات في المنطقة المحيطة بمجمع اليرموك.