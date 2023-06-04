جمهور سوداني: انقطاع التعليم سيتسبب في تدني المستوى العلمي لهذا الجيل (فيديو)

تفاعل العديد من المشاركين عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر مع تدهور وضع التعليم في السودان، عبر إرسال مقاطع فيديو.

وقال مشاركون “الشعب السوداني لا ذنب له في هذه الحرب التي أوقفت المدارس والجامعات، والخاسر الأكبر هو الوطن والأطفال، وآن الأوان لتحكيم العقول والرجوع إلى الرشد”.

وأضاف آخرون “توقف النظام التعليمي في السودان كارثة حقيقية تهدد التلاميذ، والسودان اليوم على أعتاب امتحانات مرحلة الأساس بولاية الخرطوم التي كان من المفترَض أن تقام عقب شهر رمضان، إضافة إلى ذلك امتحان الشهادة الثانوية، دون نسيان النهب والحرق والعبث الذي حل بالجامعات”.

وقال مشارك إن السودان لم يبق منه شيء إلا وتضرر بسبب فرار المعلمين والطلبة خوفًا من الاقتتال.

وتساءل أحدهم “هل يوجد أصلًا تعليم في السودان؟”، مضيفًا أنه لم يشعر “بوجود التعليم في السودان والعديد من المجتمعات العربية بصفة عامة، فما بالك في ظل هذه الحرب؟”.

وقال متابعون “العرب كانوا يومًا أحسن الأمم في العلم والتعلّم، أما اليوم فقد أصبحوا متأخرين”، مضيفين أن انقطاع التعليم في السودان سيتسبب في تدني المستوى العلمي لهذا الجيل.

ورأى متابع أن مستقبل التعليم في السودان مرتبط بتغيير الأحزاب السياسية التي يرى أن طموحها الوحيد هو الوصول إلى كرسي الحكم.

ورأى آخر أن القتال في السودان دخل مراحل متقدمة، مما أدى إلى مشكلات ومعاناة شديدة أثّرت سلبًا في واقع التعليم بالسودان الذي هو متردٍّ بطبعه، وبالتالي فإن هذه الأزمة كانت سببًا في تفاقمه.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقُتل أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع الاشتباكات، حسب ما ذكر مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها.