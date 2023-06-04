جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا.. ماذا قالوا؟ (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القسَم الدستوري رئيسًا للبلاد بعد فوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وتابع جمهور الجزيرة المباشر الحدث، وتفاعلوا عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة، وأكد كثير منهم أنه سيكمل مسيرته التي بدأها قبل 20 عامًا، لرفعة تركيا وتقدمها وازدهارها حتى تكون في مصاف الدول العظمى.

وتمنى أحد المشاركين من السودان أن يكون لديهم رئيس مثل أردوغان ليحكم بلادهم، كما تقدم آخر بالتهنئة للرئيس التركي متمنيًا له التوفيق.

ودعا مشارك سوري -يعيش في دبي- أردوغان إلى تسهيل دخول السوريين تركيا، وقال إنه لم يستطع زيارة والدته التي تعيش هناك منذ أكثر من 10 سنوات.

ومن اليمن، تقدم أحد المتفاعلين وهو بصحبة ابنه الصغير بالتهنئة للرئيس التركي، وكذلك قدّم تحية ابنه الذي سمّاه أردوغان تيمنًا به.

وأجمع غالبية المشاركين على أن أردوغان قدّم الكثير لبلاده، وأنه محبوب من الجميع لمواقفه التي قالوا إنها كانت مشرفة، وقد أسهم في ازدهار تركيا، وقال أحدهم “أردوغان رجل الشهامة والأخلاق الحسنة”، متمنيًا له مزيدًا من الازدهار والتقدم في شتى المجالات.

ووجّه أحد المتفاعلين حديثه إلى الرئيس التركي، وقال “أنت تعلم أن نتائج الانتخابات لم تكن على ما يرام، وقد مررت أيضًا بوقت عصيب جدًّا، 24 مليون ناخب ضدك، ولا يغرنك الحشد الذي التف حولك يوم التنصيب، فهناك العديد منهم كان يتمنى خسارتك، لذلك يجب التعلم من أخطاء الماضي”.

وأعلن أردوغان، مساء السبت، تشكيلة حكومته الجديدة، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا لتركيا لولاية جديدة تمتد خمس سنوات.