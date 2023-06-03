مشاركون على الجزيرة مباشر يعلقون على تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القسم الدستوري اليوم السبت، عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

ووصف المتابعون اليوم بأنه “تاريخي”، متمنين أن تكون المئوية التركية “رائدة العالم وسيدة المواقف العالمية وقبلة المظلومين الذين اختاروا أردوغان”.

وهنأ العديد من السودانيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أدائه القسم الدستوري تحت قبة البرلمان، متمنين أن “يحكمهم رئيس مثله مُخلِص لشعبه وبلده”.

كما وجّه أحد المشاركين رسالة إلى أردوغان قال له فيها “أنت تعلم أن نتائج الانتخابات لم تكن على ما يرام، وقد مررت أيضًا بوقت عصيب جدًّا، 24 مليون ناخب ضدك، ولا يغرنك الحشد الذي التف حولك يوم التنصيب، فهناك العديد منهم كان يتمنى خسارتك، لذلك يجب التعلم من أخطاء الماضي”.

دخول الرئيس #أردوغان وعقيلته لحفل توليه ولاية رئاسية جديدة رسميا بالمجمع الرئاسي في #أنقرة pic.twitter.com/jR9Ni0bxjo — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 3, 2023

وقال آخرون إن الرئيس “سيكمل مسيرته التي بدأها منذ 20 سنة في رفعة تركيا وتقدمها وازدهارها لتكون بمصاف الدول العظمى، وانتخابه سيأتي بانعكاسات إيجابية على الشارع والشعب”.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وحصوله على 52.14% مقابل 47.86% لكمال كليجدار أوغلو.