كيف يتدبر السودانيون أمور معيشتهم في ظل الاقتتال؟ متابعون للجزيرة مباشر يعلقون (فيديو)

تواصل تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة بشأن الاقتتال في السودان وتأثيره على المواطنين في مختلف مناحي الحياة، ومن بين ذلك تدبير متطلبات المعيشة.

وقال مشاركون إن عددًا كبيرًا من سكان الخرطوم غادروها إلى مناطق أخرى في البلاد بحثًا عن الأمن، إذ تُعَد العاصمة مقرًّا لأعمال الكثير من المواطنين وليست موطنًا لهم.

وأضافوا أن النزوح الداخلي خفف وطأة القتال على الكثير من المواطنين.

وذكر متابعون أنه رغم التحديات التي مر بها السودان، فلا تزال الحياة متواصلة في بعض الأسواق الشعبية، مما يُبقي على حد ولو بسيط من توافر الغذاء.

كما أكد متابعون أن الكرم والتكافل من أبرز الصفات التي تُميز الشعب السوداني، وهو ما ظهر بجلاء خلال الأزمة الأخيرة.

وأضافوا أنه رغم تتابع الأزمات على السودان وأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، فإن هناك تعاضدًا واسعًا بين السودانيين في ما يتعلق بتقاسم المتوافر من الماء والغذاء والمؤن.

وأشاروا إلى أن المواطن قد يحصل على ما يريد من غذاء من جاره أو صديقه إذا لم يكن لديه ما يحتاج إليه.