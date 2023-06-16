جمهور الجزيرة مباشر: الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس تتجه نحو مزيد من التعقيد (فيديو)

تفاعل العديد من جمهور الجزيرة مباشر مع خبر التحقيق مع رئيس جبهة الخلاص الوطني -التكتل المعارض الأبرز في تونس- أحمد نجيب الشابي عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن التابع للقناة.

وقال متابعون إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقوم بحصر معارضيه كلهم وسجنهم بدءًا بالمحامين والقضاة وصولًا إلى الصحفيين والسياسيين كأحمد نجيب الشابي.

ورأى آخرون أنه على التونسيين أن ينسوا اهتمام الغرب بالديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس في إشارة إلى أن الدول الغربية تدعم الأنظمة التي تحارب الهجرة غير النظامية وجماعات الإسلام السياسي فقط.

وقال أحد المتابعين إن الوضع السائد في تونس بات صعبًا، لكنه أشار إلى تحسن المردود السياسي في البلاد حيث استطاع سعيّد تخليص تونس من الذين أسسوا للفوضى، وفق قوله.

وفي وقت سابق الجمعة، اتهم أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد “بتجريم” ممارسة العمل السياسي في البلاد، وذلك قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وقال الشابي “اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة، ومن يقوم بها مكانه في السجن”.





وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

وتتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ “القضاء مستقلّ”.