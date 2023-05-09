جمهور الجزيرة مباشر يدين الاعتداء الإسرائيلي على غزة ويتألّم لمشاهد القتل والدمار (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع التطورات الواقعة في الأراضي الفلسطينية عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن بالقناة.

وأدان بعض المشاركين هذا الاعتداء الذي خلف خرابا ودمارا مطالبين بإيقافه عن طريق معاهدة تفرض السلام بين الطرفين.

وقال بعض آخر إن جهات عديدة تدخّلت لوقف تصعيد دولة الاحتلال التي تواصل عدوانها على فلسطين، وتستهدف دولًا مجاورة لها مثل لبنان.

ورأى أحد المتابعين أن ما قامت به إسرائيل سابقًا، من قتل وتشريد وهدم، يعتبر إنذارًا بإقدامها على هذه الخطوة.

وقالت إحدى المشاركات إنها تعودت دائمًا على الحديث عن الأراضي المحتلة في ظروف سيئة ومبكية، داعية بالرحمة للشهداء وطالبة الشفاء للجرحى.

غزة تحت القصف.. غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع وسقوط شهداء وجرحى pic.twitter.com/1sh14Hr6C1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2023

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 3 من كبار القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي، بسلسلة غارات على منازل في غزة، أوقعت عددًا من الشهداء بينهم أطفال ونساء.

وتسبب استشهاد 13 فلسطينيًّا بينهم 4 أطفال و6 نساء جراء سلسلة غارات جوية شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في غضب واسع على منصات التواصل وتنديد شعبي وعربي وإسلامي واسع، في حين تصدر وسم (#غزة_تحت_القصف) منصات التواصل.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، الحداد الوطني والإضراب الشامل، تنديدًا بجريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة.