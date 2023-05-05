سودانيون للجزيرة مباشر: لا للحرب.. وندعو الشعب السوداني إلى عدم الانقسام (فيديو)

واصل جمهور الجزيرة مباشر تفاعله مع الأحداث الجارية في السودان عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن بالقناة.

وطالب الجمهور في تلك المقاطع بوقف الحرب داعيًا الشعب السوداني إلى عدم الانحياز إلى أي طرف تجنبًا لانقسامه وتمسّكًا بوحدته وانتمائه إلى نفس الرقعة الجغرافية.

ورأى أحد المشاركين أن الشعب السوداني ينقسم اليوم إلى عدة أقسام، فهناك قسم يدعم الجيش، وآخرون مع الدعم السريع، والبقية يطلقون نداء لا للحرب.

وفي مقطع وردنا عبر الواتساب، روت إحدى السودانيات قصتها مع الحرب بتأثر فقالت “لا أعلم من أين أبدأ تركنا كل شيء خلفنا، كنا نستمتع بالأجواء الرمضانية ونجهز للعيد، انقلب الحال بين ليلة وضحاها”.

وتابعت “بنايتنا أصبحت ميدان حرب، كنت أنام ساعة في اليوم قرب أحد الجسور، خرجنا في اليوم الثالث وابتعدنا عن مكاننا”.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان المنصرم، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات متضاربة بالسيطرة على مواقع لكل منهما.

وحذرت الأمم المتحدة من أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، يهدد بحدوث كارثة إنسانية يمكن أن تمتد إلى دول أخرى، وأن نحو 100 ألف فروا من السودان إلى بلدان مجاورة بدون مؤونة تذكر من الطعام أو الشراب.