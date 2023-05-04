جمهور الجزيرة مباشر: الحرب والاقتتال لا يليقان بالسودان “أوقفوا نزيف الدم” (فيديو)

طالب جمهور الجزيرة مباشر خلال مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة، بإيقاف الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان.

وتصدرت الدعوات قائمة الرسائل، وقالت مواطنة سودانية “لا يليق بالسودان الحرب والاقتتال، إنما يستحق أن يُحكم بعقلية واعية وفهم كبير لمجريات الأمور”، وأضافت أن “الجيش تدرّب لحماية الشعب وليس لقتله”.

ووصف طفل مشارك ما يراه من طائرات تحلق فوق رأسه وسماع دوي الرصاص طوال اليوم، بأنه “إرهاب”، قائلًا إنه يثير رعبه ويمنعه من النوم ليلًا.

وطلب مواطن من طرفي النزاع -الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)- “مغادرة الأراضي السودانية”، و”أن يتسلم شرفاء الجيش زمام الأمور والبدء في تشكيل دولة مدنية بمشاركة الشعب السوداني”.

وتأتي هذه المطالبات تزامنًا مع تصريحات للخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، عبرت خلالها عن إدانتها لـ”جرائم العنف التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.

وقالت الخارجية السودانية إن “قوات حميدتي تستخدم المواطنين دروعًا بشرية وتستهدف طائرات الإجلاء”. وقالت وزارة الصحة السودانية إن عدد ضحايا الاشتباكات ارتفع إلى 550 قتيلاً و4926 مصابا.

وفي الميدان، شهدت مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم بدء الهدنة الإنسانية السابعة، ومدتها أسبوع ابتداءً من اليوم الخميس.