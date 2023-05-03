سودانيون للجزيرة مباشر: الموت أفضل لنا من العيش في ظل الحرب الدائرة (فيديو)

واصل جمهور الجزيرة مباشر التفاعل مع الأحداث الجارية بالسودان عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال مشاركون إن الحرب الدائرة حاليا في البلاد أتعبتهم وأرهقتهم، وإن الموت بالنسبة إليهم أفضل من العيش خلالها.

واشتكى مشاركون من شح الوقود وغلاء أسعاره وعدم توفر المستلزمات اليومية الضرورية للمواطنين من مأكل ومشرب.

وطالبوا الطرفين بإبعاد المعارك عن الأحياء السكنية وتجنيب المدنيين ويلات هذه الحرب، ودعوا إلى وقفها بأسرع ما يمكن.

ولم تخل مشاركات الخط الساخن من مساهمات الأطفال الذين طالبوا بوقف الحرب والعودة إلى مقاعد الدراسة من جديد بعد أن انقطعوا عنها.

وابدى أحد الأطفال حزنه الشديد لعدم تمكنه من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العصر بسبب الخوف من الحرب الدائرة.

فيما رأى أحد المشاركين أن الوضع آمن في السودان وأن جميع المرافق العامة من موصلات وأسواق لا تزال تعمل موجها رسالة إلى السودانيين بالخارج مضمونها أن السودان آمن.