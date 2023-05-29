مشاركون على الجزيرة مباشر يهنئون أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

هنأ مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال أحد المشاركين إن سياسة أحزاب المعارضة تجاه اللاجئين وتعاملها “غير الإنساني” هو سبب فوز أردوغان في الانتخابات، لأنه جعل الناس تتخوف من مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على حد قوله.

كما هنأ العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية أردوغان بفوزه في الانتخابات، ورأوا أنه يستحق هذا الفوز “لما قام به خلال عَقدين لتركيا من نهضة اقتصادية واجتماعية وتحوّل ديمقراطي”.

وفي خضم المشاركات، أرسلت طفلة مغربية مقطع فيديو لها عبّرت فيه عن حبها للرئيس التركي، إذ قالت “أنا مغربية وأحب أردوغان”.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.